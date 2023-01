Homenagem póstuma: Áthila Paixão terá nome eternizado no CIE de Lagarto

O saudoso jovem atleta lagartense Áthila de Souza Paixão terá o seu nome eternizado no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) de Lagarto, que está prestes a ser inaugurado no Conjunto Matinha, na cidade de Lagarto.

Segundo a Lei Ordinária 1.075, de 13 de dezembro de 2022, aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores, o CIE de Lagarto será denominado: Estação Cidadania – Esporte ‘Áthila de Souza Paixão’.

Natural do povoado Brasília, na zona rural de Lagarto, Áthila Paixão morreu em fevereiro de 2019, durante um incêndio ocorrido no Ninho do Urubu, o Centro de Treinamento do Flamengo. O atleta havia ingressado na categoria de base do clube carioca em março de 2018, com apenas 14 anos.

Já a notícia da morte chocou a sociedade lagartense, que chorou a perda do conterrâneo e ainda rendeu diversas homenagens ao mesmo. Além disso, vários times sergipanos também prestaram suas homenagens a Àthila, a exemplo do Confiança e do Lagarto Futebol Clube.