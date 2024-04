Abril Azul: Autistas têm atendimento exclusivo no posto de Identificação de Sergipe

Com o início da campanha Abril Azul, que trata a conscientização do autismo e objetiva dar mais evidência ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), o Instituto de Identificação de Sergipe Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga (IIWSG) reforça o papel do órgão na promoção de um serviço especializado e humanizado para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A Portaria do instituto determina que todos os postos de identificação de Sergipe devem oferecer atendimento “porta aberta” (sem necessidade de agendamento) para as Pessoas com Deficiências (PcD), o que inclui os autistas. No entanto, mesmo com a amplitude de atendimento, visto que são mais de 60 postos espalhados pelo estado, foi definido um posto exclusivo PcD, localizado na Secretaria de Estado de Assistência Social Inclusão e Cidadania (SEASIC).

O local está ativo desde o ano de 2021 e funciona de 7h às 13h, com senhas distribuídas de acordo com a chegada do público-alvo. De acordo com o

diretor do Instituto de Identificação, Jenilson Gomes, a mãe, pai ou responsável que acompanha a pessoa com autismo também tem direito ao atendimento para emissão da CIN.

“No atendimento para a pessoa com autismo, a depender da capacidade máxima diária de atendimento do posto, a mãe, pai ou responsável acompanhante também tem direito de acesso ao serviço da carteira de identidade. Essa é uma forma de agilizar e facilitar todo o processo familiar da pessoa com TEA. Com isso, garantimos cidadania, inclusão e rapidez na resolutividade da demanda desse público”, explica.

Com a implementação da CIN no mês de janeiro deste ano, o posto PcD já emitiu, até o final do mês de março, 1.192 carteiras de identidade. Destes, mais de 900 são de pessoas com autismo. Este é um número expressivo e que demonstra a importância de ofertar um atendimento sensível e específico para o público. Com representatividade efetiva e protagonismo, a coordenadora do posto PcD, Lorena de Castro, é uma pessoa autista e

trabalha em prol de um atendimento 100% adequado e humanizado.

“A gente respeita a ordem dos atendimentos preferenciais e os prioritários, porque as pessoas autistas são a prioridade da prioridade, principalmente aqueles autistas que estiverem desregulados e precisam de um acolhimento diferenciado. Para isso, oferecemos um acolhimento especializado, com atividades lúdicas, cantinho da pintura, de desenhos e com revistas, para que eles não se desregulem e fiquem mais à vontade, de acordo com o que podemos oferecer, bem como, as famílias”, diz.

Devido à imprevisibilidade e aos estímulos sensoriais, o público autista em momentos de espera pode vir a se desregular, a prioridade é sempre fazer um bom acolhimento e prevenir situações que comprometam o atendimento.

“Entregamos um atendimento com padrão de excelência para deixar todo mundo mais confortável na medida do possível. A gente oferece esse acolhimento e busca evitar qualquer tipo de desregulação. E é por isso que o atendimento PcD demanda um maior tempo de execução das etapas de solicitação, principalmente, na fase da captura da foto e da coleta das digitais. Mas, ainda assim, temos um número expressivo de emissões, porque a procura permanece alta”, explica a coordenadora Lorena de Castro.

Fonte : SSP