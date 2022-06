Autor de agressão contra advogada em Itabaiana se apresenta à Polícia Civil

A Polícia Civil informou que o autor da agressão contra uma advogada em uma festa de Itabaiana se apresentou, na tarde desta quarta-feira, 15, na Delegacia Regional da cidade. Como não estava em situação de flagrante, não houve prisão.

Ele prestou depoimento na sede da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Itabaiana (DAGV) uma das unidades da Regional de Itabaiana, já por volta das 16h. Trata-se de Alex Gomes dos Santos, natural de São Bernardo do Campo/SP, 31 anos.

No depoimento, Alex Gomes dos Santos disse à polícia que estava sob o efeito de bebidas alcóolicas e falou que se sentiu humilhado ao ser rejeitado e que estava arrependido.

“Foram tomadas providências imediatas, como é de costume de atendimentos graves como esses. As câmeras foram analisadas e imagens foram divulgadas na imprensa. Com toda a repercussão do caso, o autor da agressão se apresentou na delegacia”, detalhou.

Ele foi ouvido e a Polícia Civil irá continuar com as investigações sobre o caso.

Fonte: Polícia Civil