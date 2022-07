Avaliação do Huawei MateBook 16s

O parceiro perfeito para designers gráficos, especialistas em edição e fotógrafos é um laptop confiável. Experimentar programas avançados para aprimorar suas habilidades de edição ou design em um computador exclusivo que facilita as coisas para você é uma bênção.

Você pode ter ouvido falar sobre o recente lançamento de diferentes categorias de laptops Huawei. Os Huawei Matebooks de 16 polegadas têm uma taxa de desempenho extraordinária e confiável, além de um tamanho menor. Aqui explicamos os recursos espetaculares do Huawei Matebook 16 que o convencerão absolutamente a comprá-lo.

Projeto

A forma fina e elegante do Huawei Matebook 16s é o seu recurso atraente final. A única opção que você terá nesta edição é cinza. O design simples mas profissional deste portátil irá atraí-lo. Com um pouco de peso, quase dois quilos, seria a sua melhor escolha em relação aos seus concorrentes no mercado.

Exibição

A proporção do Huawei matebook 16 s é de 3:2. Com uma tela grande de 2,5k e uma incrível colaboração de cores, a tela deste laptop é seu ponto forte. O principal recurso que atrai seus clientes é sua tela de nível ultra. A resolução de 2520 x 1680 e o formato boxier fornecem a tela perfeita para trabalhar.

atuação

O software do Huawei Matebook 16s é a 12ª geração da Intel com recurso Core i7. Ter uma opção para GPU discreta compensará sua falta com um desempenho notável. A capacidade de armazenamento começa em 16.512 Gbs com opções de extensão. Existem diferentes opções para se adaptar a este respeito. Você pode estender o armazenamento e torná-lo mais poderoso.

Embora alguns dos modelos possam não estar disponíveis perto de você devido a políticas e aspectos de lançamento em vários locais, você deve verificar a opção específica disponível em seu país antes de comprar.

Conclusão

Usar a tecnologia moderna para melhorar suas habilidades e aprender coisas novas é um método inovador do mundo moderno. Você pode aprender habilidades incríveis em sua casa.

O equipamento que você usa nesse sentido importa muito. Você pode comprar o melhor matebook 16s i5 para ter a melhor tela, desempenho brilhante e os melhores recursos do Huawei matebook 16s. A Huawei se estabeleceu confortavelmente em uma linguagem de design estável para seus laptops MateBook

A melhor capacidade de armazenamento, duração confiável da bateria, tela atraente, resolução espetacular, interface amigável e muito mais recursos excelentes farão você adorar. Então, não espere e compre hoje.