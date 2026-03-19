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Avanços no serviço de Cirurgia Vascular do Huse reduzem tempo de espera nos procedimentos e risco de amputação em pacientes

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O Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) ampliou o serviço de Cirurgia Vascular com assistência e exames especializados, garantindo mais agilidade diagnóstica aos pacientes vasculares que necessitam de avaliação da especialidade na unidade hospitalar. Além disso, a otimização de processos assistenciais e a implantação do Centro de Hemodinâmica Dr. José Augusto Soares Barreto também fortalecem os resultados obtidos com as intervenções precoces, reduzindo o risco de amputação de membros e melhorando a qualidade de vida dos pacientes.

Ao longo de 2025 foram contabilizadas 2.715 consultas realizadas pela especialidade, garantindo suporte integral a todas as clínicas do hospital. Além disso, realizou mais de 910 exames de duplex scan no Pronto-Socorro do Huse, exame fundamental para diagnóstico rápido à beira do leito em casos críticos, como trombose e isquemia.

Os cuidados especializados também refletem a celeridade nos procedimentos cirúrgicos. As intervenções incluem desde cirurgias de alta complexidade em casos de urgências traumáticas e vasculares até procedimentos eletivos. Foram registradas mais de 1.670 cirurgias, um crescimento superior a 46% em relação a 2024. “O aumento no número de cirurgias reflete a organização do serviço e o fortalecimento da assistência vascular no hospital. Conseguimos ampliar a capacidade de atendimento mantendo a qualidade e a segurança para os pacientes”, destacou o responsável técnico da Cirurgia Vascular do Huse, Ronmel Lisboa.

Outros avanços

Um dos grandes avanços para o serviço foi a implantação do Centro de Hemodinâmica no Huse. A nova estrutura ampliou a capacidade diagnóstica e terapêutica da Cirurgia Vascular, permitindo a realização de procedimentos minimamente invasivos com uma celeridade ainda maior. Com a nova estrutura, o hospital já reduziu em cerca de 80% o tempo de espera para arteriografias e angioplastias, procedimentos considerados essenciais para o tratamento de doenças arteriais obstrutivas. “Atualmente, conseguimos realizar diagnósticos e intervenções de forma muito mais rápida, o que impacta diretamente no prognóstico dos pacientes. Em muitos casos, a rapidez no diagnóstico e no tratamento faz toda a diferença entre a preservação do membro. Com a integração entre as equipes, conseguimos intervir mais cedo e aumentar as chances de recuperação”, enfatizou o especialista.

“Esses avanços reforçam o compromisso da equipe com a excelência no atendimento e consolidam o Huse como referência em tratamento vascular avançado, ampliando assistência especializada a pacientes de todo o estado”, finalizou Ronmel Lisboa.

Fonte: Governo de Sergipe

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