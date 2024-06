Banco de leite humano de SE muda de local para que prédio abrigue leitos pediátricos

O prédio do Banco de Leite Marly Sarney (BLH), no Bairro José Conrado de Araújo, em Aracaju, será temporariamente utilizado para abrigar leitos pediátricos do Hospital da Criança, localizado ao lado. O BLH funcionará, a partir dessa terça-feira (4), no segundo andar da Maternidade Lourdes Nogueira, no Santa Maria.

De acordo com a Secretaria de Saúde do estado, o prédio abrigará até 20 pontos de observação, um posto de enfermagem, um posto de medicação e dois consultórios médicos, destinados ao tratamento de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Banco de Leite

O Banco de Leite Marly Sarney é reconhecido como referência estadual, responsável pela coleta, pasteurização e distribuição de leite doado à Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, onde é utilizado para alimentar bebês prematuros na Unidade de Terapia Neonatal.

De acordo com o estado, todos os serviços serão mantidos. A previsão é que a mudança dure cerca de 60 dias, com possibilidade de prorrogação.

Fonte: G1/SE