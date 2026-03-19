Banco do Nordeste registra lucro recorde de R$ 3,1 bilhões em 2025

O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) encerrou o exercício de 2025 apresentando um lucro líquido de R$ 3,1 bilhões, um crescimento de 31,6% com relação ao resultado do exercício anterior. As contratações registraram alta de 11,6%, totalizando R$ 68,4 bilhões em financiamentos no ano passado. Já o desembolso cresceu 5,8%, ultrapassando R$ 64,1 bilhões. Todos esses números são os maiores já alcançados nos 73 anos de existência do BNB.

Recorde de cifras também foi registrado nos programas de microcrédito. O Crediamigo fechou o ano de 2025 com R$ 13,4 bilhões em contratações (11,4% a mais do que em 2024) e o Agroamigo somou R$ 9,5 bilhões no apoio aos pequenos produtores rurais, o que significa um crescimento de 10,6% comparando com o balanço anterior. Juntos, esses dois programas representaram mais de 1/3 de todo o volume de operações do Banco.

O resultado demonstra que o Banco do Nordeste se consolida cada vez mais como o Banco preferido do micro e pequeno empreendedor na sua área de atuação.

“Ano a ano temos seguido a orientação do presidente Lula de aumentar a disponibilidade de crédito para os empreendedores nordestinos. Em 2025, o BNB ultrapassou todos os recordes anteriores, disponibilizando quase R$ 70 bilhões para o mercado e alcançando um lucro histórico de mais de R$ 3 bilhões. Temos uma operação sólida que tem se tornado mais abrangente e democrática com o passar do tempo”, avaliou o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara.

O balanço de 2025 do BNB apresenta números extraordinários também nos segmentos empresariais, a exemplo do agronegócio, que registrou uma alta de 15,3% nos financiamentos, com um total de R$ 12,8 bilhões contratados.

Apresentação de Resultados

Os resultados financeiros e sociais do quarto trimestre de 2025 foram apresentados e comentados hoje, 19 de março, via webconferência. Acionistas, investidores, analistas, profissionais de investimentos do mercado de capitais e clientes puderam assistir à apresentação pelo canal do BNB no YouTube.

Participaram do evento o Diretor de Planejamento, Aldemir Freire, e as equipes de Relacionamento com Investidores e de Controladoria do Banco.

Sobre o Banco do Nordeste

O Banco do Nordeste é a maior instituição financeira de desenvolvimento regional da América Latina. Com 297 agências, está presente em mais de dois mil municípios de sua área de atuação, que abrange os nove estados nordestinos e parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Como administrador do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), o BNB viabiliza crédito estável e de longo prazo para a dinamização econômica do Nordeste e de áreas adjacentes, consolidando-se como um dos principais instrumentos de política pública na promoção de emprego, renda e redução das desigualdades regionais.