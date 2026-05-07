Banese Card celebra 26 anos com campanha que sorteará 20 pacotes de viagens

Neste mês de maio, o Banese Card completará 26 anos de existência. E para celebrar esse momento, o verdinho realiza, no período de 6 de maio a 7 de junho, a campanha ‘Aniversário Banese Card – A festa está no ar!’, que vai sortear entre os clientes elegíveis e que aderirem à promoção, 20 pacotes de viagens, no valor de R$ 5 mil cada. Estão aptos à promoção clientes titulares do Banese Card, residentes e domiciliados no Brasil, e que estejam em dia com o cartão. O prêmio é pessoal e intransferível.

Para participar da promoção, o cliente deverá acessar o aplicativo Banese Card e dar o aceite na campanha, que acontece por meio da atualização obrigatória de dados como endereço, e-mail e telefone. A partir desse momento, e dentro do período já citado, a cada R$ 200 em compras nas lojas físicas ou online, apenas pela modalidade crédito, o cliente receberá um número da sorte. As compras que forem pagas através das maquininhas Mulvi Pay darão ao cliente dois números da sorte extra.

Aquisições cujo valor fique abaixo ou acima de R$ 200 gerarão saldos, que serão acumulados até que seja possível a emissão de um número da sorte. Por exemplo, se o cliente comprar R$ 750, ele receberá três números da sorte, e restarão R$ 150 para serem somados à próxima compra. Os números da sorte gerados serão disponibilizados no App Banese Card em até dois dias úteis após a compensação das compras acumulativas na fatura.

O sorteio da campanha será realizado no dia 13 de junho, através da Loteria Federal, e a divulgação dos ganhadores acontecerá através das redes sociais do Banese Card, @banesecard. O regulamento completo da campanha, e mais informações poderão ser acessadas no site www.banesecard.com.br/aniversario.