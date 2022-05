Banese Card realizará feirão ZeraDívida em Lagarto

Nos dias 23 e 24 de maio, o Banese Card realizará o feirão ZeraDívida em Lagarto. A ação, que tem o objetivo de ajudarem os clientes a saírem do vermelho e negociarem seus débitos com o cartão, ocorrerá na agência do Banese instalada no município.

De acordo com o Banese, os clientes Banese Card que quitarem o débito à vista voltarão a ter crédito para realizar compras em até cinco dias úteis. “Este também é o tempo estimado para que o nome da pessoa seja positivado nos órgãos de proteção ao crédito (SPC e Serasa). Para quem optar pelo parcelamento, a restrição ao nome é retirada após o pagamento da primeira parcela do acordo, neste caso, o crédito só será liberado após a última parcela ser quitada”, acrescentou.

E completou: “Aqueles que quiserem negociar as dívidas com o Banese Card, mas não puderem comparecer a um desses feirões, podem receber atendimento ligando para o 0800 021 9023. Outras informações sobre o ZeraDívida podem ser obtidas através dos números 0800 284 2884 ou (79) 3218 2080”.