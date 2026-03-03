Banese Card sorteará 20 prêmios de R$ 1 mil em crédito para quem pagar a fatura usando Pix

O Banese Card inicia, no dia 4 de março, a campanha “Pague sua fatura pelo Pix e concorra a prêmios todo mês”. A ação seguirá até 30 de abril, e é voltada exclusivamente para clientes ativos do cartão. Durante o período da campanha, clientes que pagarem o valor total da fatura, até o vencimento, utilizando o Pix, receberão números da sorte para concorrer a dez prêmios/mês de R$ 1 mil em crédito na fatura.

Para participar, o usuário deverá dar o aceite na promoção no App Banese Card, sendo permitida uma participação por CPF. Clientes que pagarem a fatura antes do vencimento receberão dois números da sorte, já os que efetuarem a quitação no dia do vencimento terão direito a apenas um número. Faturas cujo valor seja superior a R$ 1.500 receberão número da sorte extra. Os sorteios serão realizados via Loteria Federal.

A iniciativa reforça a importância da presença do Banese Card no cotidiano dos clientes, e destaca que ser cliente do ‘Verdinho’ é uma excelente oportunidade para ter acesso a diversos benefícios. É, ainda, uma forma de ressaltar a praticidade, comodidade e segurança do Pix como meio de pagamento.

Fonte: Governo de Sergipe