Banese lança campanha de crédito para funcionários públicos

Para impulsionar a retomada do crescimento econômico regional, o Banese lançou nesta semana a campanha “Mais Crédito, Mais Prazo”, que tem como público-alvo funcionários públicos estaduais e municipais, bem como aposentados do INSS. O objetivo da ação é possibilitar que os clientes consigam realizar projetos que estavam guardados, bem como organizar a vida financeira após o período mais difícil da pandemia de Covid-19.

Com taxas de juros competitivas e condições de pagamento que permitem que a operação de crédito seja confortavelmente acomodada no orçamento familiar, a campanha “Mais Crédito, Mais Prazo” conta com dois produtos distintos: o Credi-Consignado e o Credi-Salário.

O primeiro é destinado aos servidores públicos estaduais e de prefeituras que possuem convênio com o banco. Para estes clientes, a novidade é que eles podem, agora, usar a margem consignável de até 40%, que foi recentemente ampliada pelos governos federal e estadual. Além disso, a linha de crédito também pode ser contratada por aposentados do INSS, inclusive aqueles que não são correntistas do banco.

A nova margem consignável também é uma oportunidade para quem já tem um contrato com o banco e deseja renová-lo para obter mais recursos. O Credi-Consignado do Banese pode ser parcelado em até 120 parcelas fixas, que serão descontadas na folha de pagamento do servidor.

Já o Credi-Salário foi desenhado para atender à necessidade de crédito daqueles clientes que não querem comprometer, ou já comprometeram, a margem consignável. Nesta opção, o valor contratado pode ser quitado em até 72 parcelas mensais fixas, o que possibilitará uma melhor organização financeira por parte dos clientes.

A contratação do Credi-Consignado e do Credi-Salário é rápida, fácil e sem complicação, podendo ser realizada pelo aplicativo (app), internet banking e caixas eletrônicos do banco, bem como nos Pontos Banese e agências da capital e do interior do estado. O crédito é pré-aprovado e sujeito a análise e aprovação.

Fonte: Banese