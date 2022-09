Banese reduz taxas de juros do crédito consignado

Para aquecer a economia e auxiliar no desenvolvimento das regiões onde atua, o Banese reduziu as taxas de juros das operações de crédito consignado para os servidores públicos estaduais (ativos e inativos) e municipais. As novas taxas já estão sendo praticadas nas contratações realizadas nos canais digitais, caixas eletrônicos, Pontos Banese e agências do banco.

As taxas de juros variam de acordo com a quantidade de meses escolhida para pagamento da operação de crédito, que pode ser quitada em até 120 parcelas fixas. De acordo com a Superintendente de Varejo e Canais de Vendas do Banese, Maraiza Sá, com a ampliação da margem consignável para até 40% e a redução das taxas de juros, os clientes da instituição têm mais limite de crédito disponível, mesmo aqueles que já têm algum contrato firmado com o banco.

“Esta é mais uma ação do Banese para auxiliar os clientes a organizarem as contas pessoais e familiares, principalmente após o difícil período da pandemia, assim como realizar projetos e sonhos. Dessa maneira, também ajudamos no desenvolvimento socioeconômico regional, uma vez que mais dinheiro em circulação significa ampliação dos negócios e, consequentemente, a geração de mais emprego e renda”, salienta a superintendente.

O Credi Consignado Banese pode ser contratado de maneira rápida, fácil e sem complicação por servidores públicos que recebem os proventos em conta corrente do banco e por aqueles que não recebem salário na instituição. Quem já possui contrato de crédito consignado em outra instituição financeira também pode portá-lo para o Banese. O crédito é pré-aprovado e sujeito a análise e aprovação.

Fonte: Banese