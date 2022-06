Belivaldo anuncia antecipação da folha de junho

Para estimular a economia sergipana durante o período junino, o governador Belivaldo Chagas anunciou a antecipação do pagamento da folha do mês de junho. Com a medida, serão injetados R$ 400 milhões no comércio local.

No dia 21 de junho, o Governo do Estado inicia o pagamento da folha salarial, quando recebem os aposentados e pensionistas. Já no dia 22, recebem seus respectivos salários os servidores ativos da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e suas fundações, além dos servidores da Educação.

As demais secretarias, empresas, autarquias e fundações recebem logo em seguida, no dia 23, na véspera do dia de São João.

“É mais uma medida para incentivar e fortalecer o comércio local. Trabalhamos muito para equilibrar as contas do Estado e é uma alegria poder anunciar que nossos servidores poderão aproveitar o período junino com mais tranquilidade”, disse Belivaldo.

Junto à folha, o Estado paga, também, os 50% do 13º salário para os aniversariantes de junho.

Fonte: Governo de Sergipe