Belivaldo anuncia convocação de mais 158 aprovados nos concursos dos Bombeiros e PM

O governador Belivaldo Chagas anunciou na última quinta-feira, 25, em cerimônia de formatura de 115 novos soldados do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), a convocação de 88 aprovados no concurso, realizado em 2019. Com isso, todos os aprovados no concurso passam a integrar o quadro do Corpo de Bombeiros, totalizando 418 convocados.

Na solenidade, o governador anunciou também a convocação de 70 aprovados no concurso para oficial da Polícia Militar. Com as convocações, todos os aprovados nos concursos, realizados em 2019, passam a fazer parte das respectivas corporações.

“Ao longo dos últimos anos, fizemos um trabalho árduo de organização das finanças do Estado e, por isso, conseguimos realizar concursos importantes, como este. É com alegria que anuncio, aqui, a convocação de todos os 88 aprovados restantes no concurso, bem como de 70 oficiais da Polícia Militar”, ressaltou o governador.