Belivaldo: “Vamos deixar cerca de R$ 450 milhões em caixa”

O governador Belivaldo Chagas revelou que deverá deixar o mandato com cerca de R$ 450 milhões em caixa para a próxima gestão. A informação foi passada na última segunda-feira, 19, durante entrevista ao SE TV 1ª Edição da TV Sergipe, apresentado pela jornalista Susane Vidal.

“O Estado está com a situação de equilíbrio financeiro e a gente vai deixar um saldo financeiro em torno de R$ 450 milhões em caixa. Nós temos uma folha em torno de R$ 370 milhões mês. Então é uma folha garantida para dar tranquilidade, além de obras que estão em andamento, muitas delas com recursos do Tesouro”, destacou.

Na ocasião, Belivaldo reforçou que o futuro governador terá condições de avançar nas obras públicas. “O Estado hoje está em situação de equilíbrio financeiro, isso vai dar vida ao futuro governador. Quando assumi o governo e me propus a sanear as finanças do Estado, foi pensando no amanhã, no futuro, na realização de obras, a exemplo da Orla Sul que está em fase de conclusão. Portanto, são medidas que foram adotadas e recursos financeiros garantidos para que o novo gestor possa também iniciar as suas responsabilidades com mais quase R$450 milhões, além de mais de R$250 milhões garantidos para esgotamento sanitário e abastecimento d’água, que já estão em processo de execução via Banco do Nordeste. Desta forma, quero desejar sucesso. Deixei o Estado em situação de equilíbrio para que o novo gestor possa governar com tranquilidade. Pois com o governador Fábio fazendo uma boa gestão, quem sai ganhando é Sergipe”, frisou Belivaldo.

Faltando pouco mais de 10 dias para encerrar o mandato como chefe do Executivo estadual, Belivaldo destacou as ações durante o período que esteve à frente da gestão estadual.

“Não foi fácil, são quatro anos e quase nove meses considerando que eu assumi o governo no início de abril de 2018. Enfrentamos aquele processo de reeleição, fui graças a Deus, reeleito e, a partir de janeiro de 2019, a primeira meta que estabeleci foi a de sanear as contas do Estado. Naquele momento, o Estado estava numa situação bastante delicada, com folha dos servidores atrasadas, nós tínhamos problemas com fornecedores, prestadores de serviço, nós chegamos a pagar 14 folhas dentro de um único ano, considerando que o décimo terceiro ficava para o ano seguinte e nós conseguimos resolver tudo isso. Um Estado que não investia com recurso do Tesouro e hoje tem milhões de reais em investimentos com recursos próprios. Não tínhamos condições de requisitar empréstimo junto ao banco, porque tinha uma avaliação negativa, mas conseguimos reverter isso, mudando nossa nota Capag, que mede a Capacidade de Pagamento junto à Secretaria de Tesouro Nacional, de C para B. E hoje, o Estado tem mais de R$2,5 bilhões em investimentos, mais de 300 obras que nós conseguimos executar. São cerca de 1000 quilômetros de rodovias que foram e estão sendo recuperadas, além das mais diversas obras. Graças a Deus, o Hospital do Câncer já sendo construído, o Hospital da Criança funcionando. Enfim, o desafio foi grande, mas creio que muita coisa realmente resolvemos. A sensação que tenho é do dever cumprido. Dentro do Plano de Governo que apresentamos à sociedade, nós conseguimos resolver 80%, além de outras ações que nós empreendemos”, pontuou.

O chefe do Executivo estadual falou ainda sobre os desafios no período da pandemia. “Foi um momento extremamente difícil. Eu tive que cuidar do estado e enfrentar a pandemia. Acho que se não fosse a pandemia, nós teríamos avançado um pouco mais, mas eu tive que dar uma parada de quase dois anos para cuidar das pessoas e tentar salvar vidas. Apesar disso, nesse período, nos avançamos na área social, nos atendemos cerca de 25 mil pessoas que não eram vistas pelo poder público estadual, municipal e federal e criamos o cartão CMais. Além disso, avançamos em vários setores”, disse.

Sobre o Hospital do Câncer, Belivaldo reiterou que a obra encontra-se em andamento e os recursos para equipá-lo já estão garantidos. “Graças a Deus, a obra está em andamento. O consórcio que ganhou a licitação e está executando obra tem sob a liderança a Celi, que é daqui de Sergipe, uma empresa respeitada que se comprometeu a entregar a primeira laje erguida ainda este mês. Em relação ao Hospital do Câncer, nós já assinamos dois contratos com o BID, um no valor de aproximaamente R$180 milhões para equipar o hospital e toda a rede de saúde, além de outro contrato no valor de R$130 milhões para que o Estado possa se modernizar na área de TI”.

Por fim, o governador agradeceu o empenho de todos que trabalharam junto com ele na gestão estadual, ao tempo que desejou votos de boas festas a toda a população. “Agradeço, mais uma vez, a todos que participaram do governo juntamente comigo. Tivemos momentos de dificuldades, mas momentos também de alegria e de satisfação. Fizemos a nossa parte! Quero desejar, também, a todos os sergipanos um feliz Natal e um ano de 2023 de prosperidade, de saúde, de paz para todos nós sergipanos e brasileiros”, concluiu.

Fonte: Governo de Sergipe