Bell Marques anuncia doação de mais de 100 mil garrafas de água para Sergipe durante Pré-Caju

O cantor Bell Marques anunciou, durante show no Pré-Caju neste sábado (14), a doação de mais de 100 mil garrafas de água mineral para Sergipe.

A iniciativa foi divulgada em meio ao cenário de seca enfrentado pelo estado. O racionamento de água está previsto para começar na próxima segunda-feira (16), e 15 municípios estão em situação de emergência.

Durante a apresentação, a equipe do artista também evitou o desperdício de água no momento da música “Joga Água”. Bell ainda apresentou ao público sua nova música de trabalho.