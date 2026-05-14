BNB aplica R$ 46 milhões em produções agroecológicas em Sergipe

O Banco do Nordeste (BNB) aplicou R$ 1,6 bilhão em operações para agricultores familiares que atuam em atividades produtivas de base agroecológica, em 2025, por meio do programa de microcrédito rural (Agroamigo). O montante foi financiado com recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). O total de 123 mil operações beneficiou produtores nos nove estados nordestinos e em parte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Em Sergipe, foram aplicados mais de R$ 46,7 milhões no período, em mais de 3,4 mil contratações destinadas a agricultores familiares no estado. É o caso de Luiz Carlos Ireno, atendido pela unidade do Agroamigo em Simão Dias. Há seis anos no programa, ele e a esposa investem na plantação de milho e feijão, além da criação de bovinos em uma propriedade no povoado Matoso, localizado no município baiano de Paripiranga, a 9 km de Simão Dias.

“Optamos pelo apoio do Banco do Nordeste para mudar a nossa produção. Hoje temos nove vacas e seis bezerros. Em torno de um ano e meio, os bezerros já estarão em um bom momento para serem vendidos. Entendo o trabalho do Banco como um incentivo muito importante, principalmente para a agricultura familiar e o crescimento da renda”, explica o produtor.

Em dezembro de 2025, o BNB lançou a etapa estadual do Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter) da Agroecologia em Sergipe. A atuação da frente de trabalho beneficia 228 produtores rurais, que atuam em 54 municípios dos territórios do Sertão do São Francisco Sergipano, Leste São Francisco e Sul Sergipano.

“Investir em agroecologia é apoiar toda uma cadeia produtiva que leva comida de qualidade à mesa da população. Por meio do Prodeter, o BNB leva crédito, parceria e capacitação para dinamizar as atividades produtivas. Assim podemos estruturar melhor a produção sustentável de alimentos, que preserva os recursos naturais. É mais saúde e qualidade de vida para todos”, explica o superintendente estadual do Banco do Nordeste, César Santana.

De acordo com o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em 2026, há cerca de 25 mil agricultores orgânicos no Brasil. Em Sergipe, são 301 agricultores cadastrados com certificação ou declaração de cadastro de produtor orgânico.

Agroamigo Crescer

Do total de produtores agroecológicos beneficiados pelo Agroamigo em Sergipe, 98,7% utilizam a linha de crédito Agroamigo Crescer. Podem ter acesso à linha agricultores familiares com renda bruta anual de até R$ 50 mil, que exploram área de até quatro módulos fiscais e empregam mão de obra familiar. Os produtores precisam ter Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) ativa ou Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) válido.