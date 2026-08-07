BNB divulga orçamento de R$ 1,3 bilhão em Sergipe para Plano Safra 2026-2027

Agricultores, representantes de entidades rurais e parceiros estiveram presentes no Encontro Estadual do Plano Safra 2026-2027, organizado pelo Banco do Nordeste (BNB), com participação da equipe do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar (MDA). O evento foi realizado na manhã de hoje, 7, na sede da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe (Aease).

O BNB deve aplicar R$ 1,3 bilhão nesta edição do Plano Safra, no estado, sendo R$ 670 milhões para agricultura familiar e R$ 655 milhões para agricultura empresarial. Atualmente, o BNB atende a 141 mil produtores rurais em Sergipe.

No evento, o Banco apresentou estratégias de financiamento e as linhas de crédito disponíveis. E produtores assinaram contratos de operações de crédito do Programa de Microfinança Rural do Banco do Nordeste (Agroamigo) e do Programa de Desenvolvimento Territorial do BNB (Prodeter), no valor total de R$ 538 mil.

Também foram assinados contratos do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) no valor de R$ 282 mil cada, para 10 famílias de agricultores rurais, totalizando R$ 2,8 milhões. As famílias receberam as escrituras individuais de posse da terra. Elas atuam na Fazenda Campinas, localizada no município de Indiaroba, na região Sul do estado.

O superintendente estadual do Banco do Nordeste, César Santana, destacou a relevância da parceria da instituição com a área rural. “O BNB atua com diferentes linhas de crédito, que atendem a todas as necessidades do agricultor e da agricultora. Nesta edição do Plano Safra, são mais de R$ 1,3 bilhão em recursos para financiar novas tecnologias, custeio agropecuário e compra de maquinário, ou seja, todos os projetos que os produtores precisarem. Eles aplicam na produção e a equipe do BNB acompanha da plantação até a colheita dos alimentos”, explicou.

Além da solenidade no auditório, o público recebeu atendimento na agência itinerante do BNB e conheceu a feira de produtos da agricultura familiar, além da exposição de máquinas e equipamentos.

“O Plano Safra oferece crédito para produtores rurais de todos os portes, do familiar ao empresarial. As linhas de crédito contribuem para garantir renda, alimentação saudável e igualdade de produção coletiva. Os recursos do financiamento ajudam famílias de agricultores, mulheres do campo e a permanência de jovens rurais”, declarou a diretora do MDA, Patrícia Apolinário.

Orçamento global

No Plano Safra 2026-2027, o Banco do Nordeste tem orçamento de R$ 25,4 bilhões para crédito rural para toda a área de atuação, que integra os nove estados nordestinos e parte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Produtores rurais assinaram contratos de financiamento com o Banco do Nordeste, em diversas linhas de crédito (Foto: Caio Ribeiro)

Superintendente estadual do BNB, César Santana, apresentou orçamento disponível para o Plano Safra (Foto: Caio Ribeiro)

Patrícia Apolinário, diretora do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar (MDA), apresentou detalhes do Plano Safra