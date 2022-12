Bolsonaro nega evento de despedida e viagem nesta quarta-feira

A despeito das informações compartilhadas por aliados de que o presidente Jair Bolsonaro estaria organizando um ato de despedida nesta quarta-feira, 28, o chefe do Executivo afirmou que a informação não procede. Além disso, Bolsonaro também negou que a viagem que aliados dizem que ele fará para o exterior acontecerá nesta quarta. As informações foram dadas pelo presidente ao canal “CNN Brasil”.

“Reunião de despedida? Fake. Também não viajo amanhã. Fake”, afirmou o o próprio presidente, segundo a emissora.

De acordo com o canal, Bolsoanro não quis, no entanto, confirmar se a viagem para os Estados Unidos ou para outro país aconteceria em outra data. Aliados dizem que a ideia inicial de Bolsonaro era partir na quarta, mas que ele poderia deixar o embarque para quinta, 29, ou sexta, 30. Eles dizem que a ideia de Bolsonaro é passar três meses na América do Norte. Com isso, ele não participaria da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A reportagem de O TEMPO solicitou reposta da Presidência da República sobre a agenda de Bolsonaro para quarta-feira, uma possível data da viagem e o período de permanência no exterior. Não houve retorno até a publicação deste texto, que será atualizado em caso de novas informações.

Nesta quarta-feira (27), novos caminhões de empresas de mudança foram vistos entrando e saindo do Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe do Executivo. Além disso, também nesta terça, Bolsonaro nomeou oito aliados que trabalharão com ele após o fim do mandato. Os nomes foram publicados no Diário Oficial da União. Os indicados vão trabalhar na Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Especial de Administração, subordinada à Secretaria-Geral da Presidência da República, e assumem os cargos a partir de 1º de janeiro.

Fonte: O Tempo

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil