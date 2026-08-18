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Bombeiros buscam mulher que desapareceu após embarcação virar no Rio São Francisco em Sergipe

Screenshot 2026-08-18 at 11-45-41 Mulher desaparecida no Rio São Francisco após barco virar em SE G1

Segundo a corporação, o acidente aconteceu na noite do último domingo (16), durante a travessia entre Porto Real do Colégio (AL) e Propriá. O marido da vítima estava no barco e conseguiu se salvar, mas a mulher desapareceu na água.

As buscas realizadas ao longo do dia foram encerradas às 17h40 desta segunda-feira devido a falta de visibilidade. Os trabalhos da equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros devem ser retomados nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (18).

Uma equipe da Marinha do Brasil esteve no local para auxiliar na ocorrência e investigar as circunstâncias do acidente. A embarcação foi retirada do rio com o apoio de pescadores locais.

Fonte: G1 Sergipe

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