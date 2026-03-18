Bombeiros encontram corpo de adolescente desaparecido em Monte Alegre

Screenshot 2026-03-18 at 10-39-04 Corpo de adolescente desaparecido é encontrado em Monte Alegre G1

O corpo do adolescente, de 17 anos, que havia desaparecido em um açude no município de Monte Alegre de Sergipe foi encontrado na noite dessa terça-feira (17). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com os Bombeiros, após a aplicação das técnicas de busca subaquática, o corpo foi encontrado no local indicado pelas informações iniciais, pela equipe de mergulho .

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo.

O Corpo de Bombeiros reforça que, em caso de emergência, a população deve acionar o número 193.

Fonte: G1 Sergipe

