No último sábado, 23, a Praça do Tanque Grande, situada no centro da cidade de Lagarto, ficou lotada com milhares de pessoas que foram prestigiar o Boteco do Unha Pintada, um dos primeiros eventos festivos realizados no município depois da pandemia de Covid-19.

O Portal Lagartense esteve presente no evento, registrou os melhores momento e ainda realizou descontraídas entrevistas com os cantores das bandas Unha Pintada e Alma Gêmea. Assista!