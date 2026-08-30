BPATI apreende drogas em Lagarto durante ação de combate ao tráfico

A Polícia Militar de Sergipe, por meio do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPATI), apreendeu, na última sexta-feira, 28, mais de 2,9 quilos de drogas durante ocorrências registradas nos municípios de Lagarto e Simão Dias, no Centro-Sul sergipano. As ações resultaram ainda na condução de três suspeitos às delegacias e na apreensão de materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes.

Em Lagarto, uma equipe do Carcará 21 recebeu informações sobre possível comercialização de drogas em uma residência localizada na Rua Adalberto José de Moura. No local, os policiais visualizaram um homem que tentou fugir para o interior do imóvel. Durante as buscas, foram encontradas porções de entorpecentes fracionadas e prontas para comercialização.

Na residência, os militares apreenderam aproximadamente 39 gramas de maconha, 17 gramas de cocaína e 5 gramas de crack, além de R$ 57 em espécie, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares, plástico-filme e diversas embalagens utilizadas para acondicionar drogas. Outro homem também foi conduzido à unidade policial.

Em Simão Dias, os policiais receberam informações sobre possível movimentação relacionada ao tráfico na Travessa Boa Vista. Durante a averiguação, um suspeito tentou fugir para o interior de uma residência. Uma bolsa contendo um tablete de maconha foi localizada no imóvel.

Nas buscas, a equipe encontrou 2.873 gramas de maconha, uma balança de precisão, uma faca utilizada para o fracionamento do entorpecente, plástico-filme, embalagens plásticas e dois aparelhos celulares.

O suspeito e a motocicleta utilizada na ocorrência foram encaminhados à Delegacia de Polícia para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom/PMSE