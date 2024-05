Brahma apresenta campanha de São João em parceria com Auto da Compadecida 2

Selton Mello e Matheus Nachtergaele estrelam ação da marca assinada pelas mesmas produtoras de O Auto da Compadecida 2 para celebrar as festas de São João e o universo da obra original nordestina.

O Auto da Compadecida é um dos maiores fenômenos culturais do país, atravessando gerações que são conquistadas pela história criada por Ariano Suassuna. Agora, a obra icônica é abraçada por Brahma, a cerveja das paixões nacionais, que se junta a João Grilo e Chicó em uma campanha especial para homenagear a cultura brasileira através das tradicionais celebrações de São João no nordeste. Na produção, criada em colaboração com a agência Africa Creative, Selton Mello e Matheus Nachtergaele voltam a viver os adorados personagens em uma jornada ao lado de Brahma para construir uma bela festa de São João.

“Como marca verdadeiramente brasileira, é uma honra para Brahma se unir à dupla e obra que são ícones nacionais. Começar a falar sobre o São João com João Grilo e Chicó inspira um sentimento de esperança em todos nós. O resultado dessa mistura é uma homenagem muito genuína ao Brasil.”, diz Maurício Landi, diretor de marketing de Brahma.

A campanha faz parte da parceria da cerveja Nº1 com o filme O Auto da Compadecida 2, que conta com patrocínio master de Brahma. A aguardada sequência do clássico é produzida pela Conspiração Filmes, pela H2O Films e pela Guel Produções e tem estreia prevista para 25 de dezembro. Com o objetivo de criar uma nova história respeitando e se mantendo fiel ao universo criado por Ariano Suassuna, Brahma também contou com a colaboração da Conspiração Filmes para roteirizar e dirigir o filme publicitário.

Em 2024, Brahma, com seu histórico de longa data como patrocinadora do São João no Nordeste, estará presente nas comemorações de Campina Grande (PB) e Maracanaú (CE). As festas começam a partir de 29 de maio e vão até o fim de junho. Uma série de ações da marca vem sendo preparada para surpreender o público durante o São João e o lançamento do longa-metragem “O Auto da Compadecida 2”.

Brahma apresenta: Um São João de João Grilo e Chicó

Assista ao Trailer (Clique aqui)

Fonte: Brahma