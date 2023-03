Brasileiro fica ferido em ataque à faca a grupo de turistas em Amsterdã

O advogado Matheus Henrique Silveira, 32 anos, foi atingido com golpes de faca em um ataque a um grupo de brasileiros no saguão de um hotel no Centro de Amsterdã, na Holanda, na noite dessa quinta-feira (9). Ele levou quatro facadas e está internado. O agressor foi preso em seguida.

O servidor público, Bruno Santana, que também é sergipano e mora em São Paulo estava no grupo e disse que a ação do agressor foi inesperada. Bruno conta que estava em férias com um grupo de nove sergipanos, para uma viagem de 10 dias em que conheceriam sete cidades, mas com o ocorrido só possível visitar três delas.

Após o ataque, os passeios foram interrompidos. “Estamos no hotel, esperando a recuperação de Mateus para voltar pro Brasil. Nós tivemos um retorno do Consulado Geral do Brasil em Amsterdã, mas não ajudou muito. Ainda precisamos da cópia dos nossos depoimentos para apresentar no seguro saúde. Estamos aguardando um retorno deles”.

Ainda segundo Bruno, o agressor foi identificado como um alemão de 28 anos, sem residência fixa.

Fonte: G1