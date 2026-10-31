BYD amplia produção de veículos na Bahia e prevê chegar a 20 mil empregos diretos

A montadora chinesa BYD vai iniciar uma nova etapa de produção de veículos em Camaçari, na Bahia, entre novembro e dezembro deste ano. A expansão inclui a fabricação de componentes no Brasil e a preparação da unidade para futuras exportações aos países do Mercosul.

Segundo informações divulgadas pela Folha de S.Paulo, a empresa já investiu mais de R$ 11 bilhões na região e confirmou a instalação de 17 fornecedores no complexo industrial, que também contará com setores de pintura, soldagem e estamparia.

A expectativa da montadora é alcançar, em janeiro de 2027, um índice de 50% de conteúdo local nos veículos produzidos na Bahia, reduzindo gradualmente a dependência de peças importadas da China.

A expansão também deve gerar novas oportunidades de emprego. Atualmente, a BYD informa contar com cerca de 9 mil trabalhadores na unidade de Camaçari e pretende chegar a 20 mil empregos diretos quando o empreendimento estiver totalmente desenvolvido.

A empresa também planeja ampliar sua capacidade de produção para até 600 mil veículos por ano até 2030, consolidando a fábrica baiana como uma das principais operações da montadora na América do Sul.