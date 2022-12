Cadáver é encontrado no bairro Ademar de Carvalho em Lagarto

Por volta das 13h20 da última sexta-feira, 2, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) encontraram o cadáver de José Gilson Rabelo de Morais, que estava dentro de uma residência situada no bairro Ademar de Carvalho, em Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, familiares encontraram o corpo, após sentirem a falta de José, que, no dia anterior, tinha se queixado de algumas dores e procurado ajuda médica.

“Após retornar da consulta, familiares não tiveram mais contato com ele. Diante dos fatos, foi solicitado o Samu para constatar o óbito e do IML, que fez a condução do corpo, não sendo necessário a presença do Instituto de Criminalística por se tratar de uma morte natural”, acrescentou o 7ºBPM.