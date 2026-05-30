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Calcinha Preta faz apresentação histórica com Orquestra Sinfônica no Arraiá do Povo

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A banda Calcinha Preta protagonizou um dos momentos mais marcantes da abertura do Arraiá do Povo, na noite desta sexta-feira (29), ao subir ao palco acompanhada pela Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse).

Pela primeira vez, o grupo sergipano dividiu o palco com a formação sinfônica em um espetáculo especial, que apresentou versões inéditas de grandes sucessos da banda. A apresentação uniu a força do forró romântico à sonoridade da música clássica, emocionando o público presente.

Sob a regência do maestro Daniel Nery, a Orsse participou de cinco canções especialmente adaptadas para a ocasião. Os arranjos preservaram a identidade musical da Calcinha Preta, acrescentando novos elementos que deram ainda mais grandiosidade ao show.

O cantor Marlus Viana destacou a emoção de participar do encontro inédito e ressaltou o carinho na preparação do espetáculo. Já o público respondeu com aplausos e acompanhou cada música com entusiasmo, tornando a noite um dos pontos altos do início dos festejos juninos em Sergipe.

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