Câmara entrega Medalha e Título de Cidadão Simãodiense

A Câmara de Vereadores de Simão Dias realizou, no último dia 25 de novembro, na Associação Atlética do município, a entrega da Medalha de Honra ao Mérito Legislativo Barão de Santa Rosa o Título de Cidadão Simãodiense para personalidades, autoridades e pessoas da sociedade.

As honrarias remetem a contribuição dos homenageados durante toda sua vida para a melhoria e desenvolvimento do município. Entre os homenageados está o Magnífico Reitor da Universidade Federal de Sergipe, Dr. Valter Santana, o delegado Clever Farias e o prefeito Cristiano Viana.

Cabe destacar que a entrega da Medalha de Honra ao Mérito Legislativo Barão de Santa Rosa foi instituída por um Projeto de Lei aprovado pelo então vereador João Pinto, durante o seu mandato entre 2017 a 2020.

Sobre o Barão de Santa Rosa

A denominação Medalha Barão de Santa Rosa foi escolhida devido à importância do personagem para a história do município de Simão Dias. O familiar Sebastião da Fonseca Andrade é um personagem marcante da história Simãodiense, este juntamente com o coronel Pedro Freire de Carvalho, cunhado do Barão, irmão de Ana Freire de Carvalho, foram os políticos mais poderosos e influentes em Simão Dias no período pós- emancipação.

Ambos coronéis, apoiadores do clube republicano, tiveram grande prestigio com os governos estaduais e federais da esfera pública. Durante o período da Guerra de Canudos foram os principais fornecedores de rifles para as tropas federais. O coronel Pedro Freire foi vice-governador por dois mandatos. Quanto ao coronel Sebastião Fonseca de Carvalho, o mesmo ficou notabilizado por ter se tornado Barão.

Sebastião Fonseca de Carvalho era natural de Poço Verde, posteriormente foi morar em Simão Dias. Casou com moça de família tradicional simãodiense, conhecida como Ana Freire de Carvalho. O baronato era o título de nobreza concedido pelo imperador. No entanto, o coronel recebeu o baronato na República, por comenda concedida pelo Papa Bento VIII, por ter bancado, por inciativa própria, a construção da Igreja Senhora Sant’Ana.