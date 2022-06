Câmeras flagram suspeitas de tráfico de drogas no Centro de Aracaju

As câmeras do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp)flagraram duas suspeitas praticando tráfico de drogas no Centro de Aracaju. A partir do registro, a 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM)foi acionada e, após revista, apreendeu entorpecentes com a dupla. O caso ocorreu no último sábado, 4.

Por volta das 22h20, as câmeras do Ciosp constataram uma movimentação atípica na Avenida Carlos Firpo, especificamente nas imediações do INSS. As imagens mostravam duas mulheres manuseando entorpecentes. Imediatamente, a PM foi solicitada, e garantiu que a revista fosse executada por uma policial do sexo feminino.

Durante a busca, uma das envolvidas foi flagrada com papelotes de cocaína, configurando o tráfico de drogas. Diante do ocorrido, as duas mulheres envolvidas foram presas e encaminhadas à Central de Flagrantes.