Campus de Lagarto realiza ação da campanha Outubro Rosa

O Campus de Lagarto promoveu na manhã da última terça-feira, 11, a programação do Outubro Rosa, voltada à prevenção ao câncer de mama. Organizada pela equipe do Setor Médico de Lagarto (Semed), a programação incluiu atividades físicas, palestras e prática de Yoga, no Cinema da Vicência do Campus, com presença de discentes, servidores e funcionários terceirizados. Dentre os tipos de câncer, o de mama é o que mais mata mulheres no Brasil.

A médica do Campus de Lagarto, Layla Cordeiro, destacou os fatores importantes para a prevenção do câncer de mama, como exercícios físicos, manutenção do peso corporal e alimentação adequada. Outro alerta realizado foi o da necessidade do autoexame e da mamografia regular. “Uma detecção precoce aumenta bastante as chances de cura. E é necessário que todas as pessoas estejam muito atentas a isso, inclusive os homens. Apesar da incidência do câncer de mama ser muito maior nas mulheres, homens também podem ser acometidas”, pontua.

A programação incluiu palestras da professora Lavínia Teixeira, do Departamento de Educação em Saúde, e da médica mastologista Paula Saab, preceptora do Ambulatório de Mastologia do Centro de Simulações e Práticas, no campus Lagarto. A ação de Lavínia contou com atividades físicas e de integração, destacando a necessidade da consciência e percepção corporal. A médica Paula Saab abordou a prevalência e características do câncer de mama. A professora do Departamento de Educação em Saúde e instrutora de Yoga Vanessa Tortelli, realizou prática de Yoga com os participantes.

Fonte: UFS