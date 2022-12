UFS Lagarto realiza campanha de reforço da vacina contra a covid-19

O Campus de Lagarto realizou campanha de terceira e quarta doses de reforço da vacina contra a covid-19, na Vivência da unidade. A ação, promovida numa parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a direção do campus Lagarto foi voltada para a comunidade acadêmica e comunidade externa com doses em atraso. O campus já havia realizado campanha nas quatro doses anteriores da vacina.

O diretor do campus, Makson Oliveira, destaca que a estratégia de levar a vacina até o campus é um reflexo do aumento do número de casos. “Os dados mostram que a maioria das pessoas que passam por internação são pessoas que não tomaram as doses de reforço. Acredito que a sensação de segurança das pessoas aumenta depois de receber as duas primeiras doses e, por isso, acabam não procurando de forma tão ativa os reforços”, explica.

Levar as doses até instituições de ensino facilita a chegada ao público-alvo, segundo a técnica Elenalda Santos, da Secretaria Municipal de Saúde. “ Muitas vezes, esses alunos acabam não tendo tanto tempo de se deslocar até uma unidade de saúde. Trazer aqui faz com que a gente consiga reduzir esse número de pessoas com doses em atraso. É bom não somente para o indivíduo, mas também para a saúde pública”, comenta.

Foi o caso de Maria Vieira, discente do curso de Odontologia. “Eu já estava preocupada e querendo resolver logo isso, mas vivo numa rotina muito corrida entre aqui e Lagarto. Na campanha anterior da quarta dose, eu não estava com a documentação adequada. Numa rotina entre a Bahia e Lagarto, não havia ainda parado para ir numa unidade de saúde. Fico mais aliviada agora, pois todas as minhas outras vacinas estavam em dia, menos essa, e agora consegui completar. Muito útil especialmente com esse aumento do número de casos que tivemos recentemente”, completa.

Fonte: UFS