Candidato a deputado estadual Matheus Corrêa sofre acidente e fratura 10 vértebras

O candidato a deputado estadual Matheus Corrêa usou as redes sociais para falar sobre o acidente que sofreu e atualizar seus seguidores sobre seu estado de saúde.

Em um vídeo publicado em seu perfil, Matheus contou que fraturou 10 vértebras da coluna, sofreu escoriações e precisou levar seis pontos no braço.

Apesar da gravidade dos ferimentos, o candidato agradeceu por estar vivo e afirmou que considera ter recebido um grande livramento de Deus.

Matheus também agradeceu pelas mensagens de carinho e pelas orações que vem recebendo desde o acidente. Ele pediu que as pessoas continuem orando por sua recuperação e disse que espera voltar em breve às atividades e ao contato com a população.