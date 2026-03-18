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Cantor de forró é encontrado morto após dias desaparecido em Neópolis

Screenshot 2026-03-17 at 21-18-10 Willame Vaqueiro cantor de forró é encontrado morto em Neópolis G1

O cantor de forró conhecido como Willame Vaqueiro, de 39 anos, foi encontrado morto na região do Povoado Betume, em Neópolis, nesta terça-feira (17). A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

Segundo a PM, Willame estava desaparecido desde a última segunda-feira e foi localizado sem vida com marcas de ferimentos por facão. O Instituto Médico Legal e a Criminalística foram acionados.

A prefeitura de Neópolis emitiu uma nota de pesar nas redes sociais lamentando a morte do cantor. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e admiradores, desejando força e conforto para superar essa perda irreparável”, afirmou.

Fonte: G1 Sergipe

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