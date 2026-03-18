Cantor de forró é encontrado morto após dias desaparecido em Neópolis

Segundo a PM, Willame estava desaparecido desde a última segunda-feira e foi localizado sem vida com marcas de ferimentos por facão. O Instituto Médico Legal e a Criminalística foram acionados.

A prefeitura de Neópolis emitiu uma nota de pesar nas redes sociais lamentando a morte do cantor. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e admiradores, desejando força e conforto para superar essa perda irreparável”, afirmou.

Fonte: G1 Sergipe