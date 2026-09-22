Cantor Rick, da dupla com Renner, morre em acidente de helicóptero em Santa Catarina

O cantor sertanejo Rick, da dupla Rick & Renner, morreu aos 59 anos após um acidente de helicóptero em Santa Catarina. Os destroços da aeronave foram encontrados nesta terça-feira (22), na Serra Catarinense. Outras quatro pessoas também morreram.

O helicóptero havia desaparecido na tarde de segunda-feira (21), durante um voo entre Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, e São Joaquim, na região serrana do estado.

Além do cantor, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto. A identidade da quinta vítima ainda não havia sido divulgada nas primeiras informações sobre a localização dos destroços.

As buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros e da Força Aérea Brasileira (FAB). O trabalho foi dificultado pelas condições climáticas e pelo acesso à região de mata onde a aeronave foi localizada.

Rick ficou conhecido nacionalmente pela parceria com Renner, com quem construiu uma carreira de décadas na música sertaneja, marcada por sucessos como “Ela é Demais”.