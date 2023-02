Carnaval 2023: Sergipe é destino de sossego, aconchego e alegria

Já é Carnaval no Brasil. A maior festa popular do país acontece a partir desta sexta-feira, 17, até a próxima terça-feira, 21. Quem prefere investir em tranquilidade, em vez do agito do período carnavalesco, encontra em Sergipe uma ótima opção. As belezas naturais de tirar o fôlego, como as belas praias com mar de águas mornas, o céu de um azul incrível com sol a pino e a orla mais linda do Brasil, a da Atalaia, em Aracaju, são motivos de sobra para quem busca sossegar e relaxar. Mas, para quem não abre mão de se jogar na folia no Carnaval e de ser recepcionado por gente calorosa e hospitaleira, há opções variadas na capital e no interior do estado que são garantia de muita diversão e alegria.

Como já se evidencia há muitos anos, no período de Carnaval, Sergipe abre as portas para receber os turistas que procuram o estado em busca de paz e tranquilidade. Aqui, eles encontram uma boa variedade de roteiros turísticos que se encaixam perfeitamente nesse desejo. Então, é possível se deslumbrar e sentir o aconchego das belezas naturais sergipanas, como a Croa do Goré, em Aracaju, e se deliciar com a gastronomia regional, cujos pratos à base de camarão e dos caranguejos uçá e aratu, por exemplo, levam os visitantes a um mundo cheio de sabor, aromas e texturas nos mais variados bares e restaurantes em solo sergipano.

Uma opção para os turistas e as famílias que querem fazer turismo de lazer e apreciar a natureza é conhecer grutas, cachoeiras, rios e serras, localizados em municípios como Macambira, Canindé do São Francisco, Itabaiana, entre outros. Na pegada do ecoturismo e turismo de aventura, Sergipe dispõe de opções como Parque dos Falcões, Serra de Itabaiana, Fazenda Mundo Novo, Cânion de Xingó, além de passeios pela foz do Velho Chico, saindo da cidade de Brejo Grande.

Para quem gosta de curtir o mar, além da praia da Atalaia, em Aracaju, os litorais Sul e Norte do Estado possuem uma grande extensão praieira. No Litoral Sul, difícil não se encantar com Abaís, Dunas, Saco e Caueira. Já no Litoral Norte, Jatobá, Porto e Pirambu são praias de águas mornas que aquecem também o coração e revigoram corpo e mente.

Já para os que buscam adquirir conhecimento nas viagens, visitar cidades históricas é uma excelente pedida. Uma sugestão? São Cristóvão, a 23 quilômetros de Aracaju. Quarta cidade mais antiga do Brasil e a primeira capital de Sergipe, é um destino que tem muito a oferecer: belezas naturais, história, arquitetura e gastronomia. O Centro Histórico fica na parte alta da cidade e reúne praças, igrejas, imóveis coloniais e museus importantes. A Praça São Francisco foi reconhecida como Patrimônio Histórico da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Já na gastronomia, o símbolo máximo é a queijadinha. De comer rezando, esse doce é tradição bicentenária na cidade de São Cristóvão, alçado a Patrimônio Cultural Imaterial de Sergipe desde 2011.

Quer folia? Tem!

Agora, se o folião prefere se esbaldar no Carnaval, opções não vão faltar. Haverá bloquinhos de rua e até os famosos arrastões comandados por trios elétricos ao som de muito axé. Mantendo viva as tradições carnavalescas, o famoso bloco Rasgadinho é um dos pontos-altos de Aracaju. Ao percorrer as ruas da capital, o bloco resgata os velhos carnavais, com a animação das bandinhas de frevo, fantasias, bonecos gigantes e brincadeiras. Destaque-se que há outros blocos a desfilarem na capital, como Largadinhos, As Mariposas, As Fuleirinhas e Amados.

No interior do estado, mas precisamente à beira do Rio São Francisco, a cidade de Neópolis apresenta o maior destaque do Carnaval sergipano, que remete à folia em Recife e Olinda, ambas cidades pernambucanas, reunindo moradores da região e turistas. Conhecida como ‘A capital sergipana do frevo’, Neópolis realiza a festa de Momo há mais de 80 anos, quando exibe bonecos gigantes e o tradicional bloco do ‘Zé Pereira’. Para alegria dos foliões, vai ter ainda inúmeras bandas, como Altas Horas, Julinho Porradão, Valneijós, Cid Natureza e muito mais.

Nas cidades do litoral, o frevo abre espaço para o trio elétrico. Na Barra dos Coqueiros, de sábado a terça-feira, haverá muita folia. Entre as atrações, Cheiro de Amor, Devinho Novaes, Jam & A Karreta, Banana Nativa, Danielzinho Jr., entre outros. Em Pirambu, acontecerão os já tradicionais arrastões, além de apresentação de blocos. Entre as atrações artísticas, Banda Jeito de Ser, Seeway, Art Mania, Edcity, Valneijós, Cid Natureza, Banana Nativa, Ninha da Bahia e Gang do Samba.

Já em Estância, existe a tradição dos desfiles de escolas de samba pela região central da cidade, além de Concurso de Marchinhas Carnavalescas, escolha da Rainha do Carnaval e Coroação do Rei Momo 2023. E mais: diversos blocos vão estar na rua, a exemplo de Deu a louca nos músicos, Cidade Nova Folia e Os Perturbados. Na orla da Praia do Abaís, os foliões podem contar com algumas atrações musicais, entre elas, Banana Nativa.

Ainda na Região Sul de Sergipe, em Itabaianinha, o Carnaval também é tradição, sendo Patrimônio Cultural do Estado. Com grande diversidade de entretenimento, a festa comporta feijoadas, escolas de samba, bloquinhos, mela-mela, trios elétricos, arrastões, paredões, DJs, palcos alternativos etc. Este ano, a programação está especial: além de alegria, frevo e muitas atrações, conta com a animação de bandas locais. Entre os blocos de rua, destaque para os tradicionais Bloco da Assistência e Bloco Volante.

É fato: após dois anos sem a folia que o mundo inteiro admira, por causa da pandemia de Covid-19, o estado está mais do que preparado para receber o turista, por meio das redes hoteleira e de bares e restaurantes, e com uma programação diversificada nas cidades onde a folia já virou tradição. Então, Sergipe vai ser assim em 2023: Carna Sossego, Carna Aconchego e Carna Alegria. É só escolher.