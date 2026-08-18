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Carro cai em cratera na Zona Sul de Aracaju

Screenshot 2026-08-18 at 11-38-34 Carro cai em cratera na Zona Sul de Aracaju G1

Um carro caiu em uma cratera formada entre as ruas Teixeira de Freitas e Ananias Azevedo, no Bairro Salgado Filho, na Zona Sul de Aracaju, na manhã desta terça-feira (18).

Imagens do local mostram a parte dianteira do veículo afundada no buraco na cruzamento das duas vias.

Apenas a motorista estava no veículo no momento do acidente. Ela relatou que percebeu a cratera quando o carro já estava afundando. A condutora não sofreu ferimentos.

Em nota, a concessionária Iguá Sergipe informou que enviou uma equipe operacional ao endereço para prestar suporte, realizar os reparos necessários na rede e normalizar a situação.

Na útima sexta-feira (14), outro carro passou por uma situação semelhante na Zona Norte de Aracaju.

Fonte: G1 Sergipe

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