Carro cai em cratera na Zona Sul de Aracaju

Um carro caiu em uma cratera formada entre as ruas Teixeira de Freitas e Ananias Azevedo, no Bairro Salgado Filho, na Zona Sul de Aracaju, na manhã desta terça-feira (18).
Imagens do local mostram a parte dianteira do veículo afundada no buraco na cruzamento das duas vias.
Apenas a motorista estava no veículo no momento do acidente. Ela relatou que percebeu a cratera quando o carro já estava afundando. A condutora não sofreu ferimentos.
Em nota, a concessionária Iguá Sergipe informou que enviou uma equipe operacional ao endereço para prestar suporte, realizar os reparos necessários na rede e normalizar a situação.
Na útima sexta-feira (14), outro carro passou por uma situação semelhante na Zona Norte de Aracaju.
Fonte: G1 Sergipe