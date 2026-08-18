Carro cai em cratera na Zona Sul de Aracaju

Imagens do local mostram a parte dianteira do veículo afundada no buraco na cruzamento das duas vias.

Apenas a motorista estava no veículo no momento do acidente. Ela relatou que percebeu a cratera quando o carro já estava afundando. A condutora não sofreu ferimentos.

Em nota, a concessionária Iguá Sergipe informou que enviou uma equipe operacional ao endereço para prestar suporte, realizar os reparos necessários na rede e normalizar a situação.

Na útima sexta-feira (14), outro carro passou por uma situação semelhante na Zona Norte de Aracaju.

Fonte: G1 Sergipe