Na tarde da última sexta-feira, 2, um veículo de passeio capotou na Rodovia SE-170, no trecho que liga Lagarto e Riachão do Dantas, e deixou um homem ferido. O caso ocorreu por volta das 16h.

De acordo com o Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), o condutor do veículo teria perdido a direção do veículo e capotado no acostamento. Já vítima estava sozinha, sofreu algumas lesões e foi levada pelo Samu ao Hospital Universitário de Lagarto.