Na noite desta quinta-feira, 18, um veículo Volkwagen Saveiro capotou na rodovia Papa João Paulo II, nas proximidades do Hospital de Amor de Lagarto, situado no povoado Urubutinga.

Segundo informações, um homem conhecido como Bodinho estava no veículo, ficou ferido, mas foi socorrido e levado ao Hospital Universitário de Lagarto. Já as causas do acidente ainda são desconhecidas.

Cabe destacar que o local do ocorrido está em obras e ainda não possui camadas asfáltica.