Na tarde da última segunda-feira, 12, o carro da cantora Amorosa pegou fogo. Ele estava estacionado na Rua Aloísio Braga, no bairro Suíssa, em Aracaju.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar do susto, o incidente gerou apenas danos materiais. Já as causas do incêndio ainda não foram identificadas.