Carro destrói muro de casa e atinge quarto de criança com mãe e filha dentro em Cristinápolis

Um carro que trafegava em alta velocidade na BR-101, em Cristinápolis, destruiu o muro de uma casa e atingiu o quarto de uma criança, na noite desta segunda-feira (9). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar atenderam à ocorrência.
Em imagens obtidas por câmeras de segurança é possível ver que o veículo trafega pela via em alta velocidade, ultrapassa um outro carro e perde o controle da direção. Outras imagens registradas por populares mostram a parede do quarto e o carro danificados.
Segundo o agricultor e proprietário da casa, José Anderson Santos de Jesus, a esposa e a filha dele, de 4 anos, estavam no quarto no momento em que o carro atravessou a parede. Felizmente, ninguém ficou ferido.
“Minha esposa passou mal, por conta da ansiedade, e está tomando medicação. Mas foi um livramento muito grande. É uma área residencial, tem comércio por ali, e não tem quebra-molas na pista”, afirmou.
Ainda de acordo com José Anderson, o prejuízo ainda não foi calculado, mas o motorista do carro, que também não se feriu, informou a ele que vai pagar pelos danos causados.
