Carro destrói muro de casa e atinge quarto de criança com mãe e filha dentro em Cristinápolis

Em imagens obtidas por câmeras de segurança é possível ver que o veículo trafega pela via em alta velocidade, ultrapassa um outro carro e perde o controle da direção. Outras imagens registradas por populares mostram a parede do quarto e o carro danificados.

Segundo o agricultor e proprietário da casa, José Anderson Santos de Jesus, a esposa e a filha dele, de 4 anos, estavam no quarto no momento em que o carro atravessou a parede. Felizmente, ninguém ficou ferido.

“Minha esposa passou mal, por conta da ansiedade, e está tomando medicação. Mas foi um livramento muito grande. É uma área residencial, tem comércio por ali, e não tem quebra-molas na pista”, afirmou.