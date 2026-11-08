Carro é destruído por incêndio na BR-235, próximo à Fazenda Boa Luz

Um veículo ficou completamente destruído após pegar fogo na tarde deste sábado (7), na BR-235, nas proximidades do km 16, perto da Fazenda Boa Luz.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o carro já tomado pelas chamas. Após controlar o fogo, a equipe realizou o rescaldo para eliminar focos que ainda pudessem oferecer risco.

O motorista relatou que percebeu fumaça e parou o veículo, mas o incêndio se espalhou rapidamente. Ninguém ficou ferido. A causa do incêndio ainda é desconhecida e poderá ser confirmada por perícia, caso seja realizada.