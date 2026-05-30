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Carro sai da pista e para em estabelecimento às margens da SE-270, em Lagarto

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Um acidente de trânsito foi registrado durante a madrugada deste sábado na rodovia SE-270, no povoado Itaperinha, em Lagarto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo saiu da pista e parou nas dependências de um estabelecimento comercial às margens da rodovia. O carro ficou bastante danificado, com avarias na parte frontal, teto e laterais.

O condutor ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelos bombeiros. A abertura da porta foi realizada pela equipe de resgate, que conseguiu acessar a vítima sem a necessidade de equipamentos de desencarceramento.

Durante o atendimento da ocorrência, também foi encontrada uma lata de bebida alcoólica no interior do veículo.

 

 

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