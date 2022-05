Cartório Eleitoral de Lagarto terá novo horário de expediente dia 20

No dia 20 de maio de 2022 (sexta-feira), o horário de expediente da Secretaria e dos Cartórios da Justiça Eleitoral em Sergipe será das 12 às 18 horas. A mudança consta na Portaria Conjunta n. 12/2022, assinada pelo presidente do Tribunal, Des. Roberto Eugênio da Fonseca Porto, e pela vice-presidente e corregedora, Desa. Elvira Maria de Almeida Silva.

A alteração do expediente matutino para o vespertino é uma medida excepcional e tem o objetivo de possibilitar que os servidores participem do evento organizado pelo TSE sobre a Política de Enfrentamento à Desinformação.

Todos os servidores da Justiça Eleitoral em Sergipe estão convocados para participarem do evento de apresentação do novo Manual de Enfrentamento à Desinformação e Gestão Reputacional da Justiça Eleitoral. A palestra ocorrerá de forma virtual, no dia 20/5/2022, às 14 horas. A exposição será ministrada pela Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE.

Fonte: TRE/SE