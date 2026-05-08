Casa Habyto é inaugurada no Centro Sul Shopping em Lagarto

A Pioneira do ramo da moda masculina e feminina de Lagarto, Lojas Habyto, inaugurou mais um novo empreendimento na cidade, a Casa Habyto.

Instalada no Centro Sul Shopping, a Casa Habyto reúne grifes nacionais e internacionais em um único local, acolhedor e moderno.

Há 48 anos no mercado da moda, a Habyto segue fazendo história na cidade de Lagarto.

Durante a entrevista ao Portal Lagartense, a matriarca da empresa, Edilamar Carvalho, expressou a sua gratidão ao povo sergipano, principalmente, aos lagartenses por fazerem parte da história desta grande loja.

Com sua arquitetura exuberante, a Casa Habyto foi pensada de família para família, foi o que expressou Tayrone, um dos administradores empresa, que participou de todas as etapas da construção do empreendimento.

O evento reuniu vários empresários e influenciadores do ramo de moda.