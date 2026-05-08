logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Casa Habyto é inaugurada no Centro Sul Shopping em Lagarto

IMG_7420

A Pioneira do ramo da moda masculina e feminina de Lagarto, Lojas Habyto, inaugurou mais um novo empreendimento na cidade, a Casa Habyto.

Instalada no Centro Sul Shopping, a Casa Habyto reúne grifes nacionais e internacionais em um único local, acolhedor e moderno.

Há 48 anos no mercado da moda, a Habyto segue fazendo história na cidade de Lagarto.

Durante a entrevista ao Portal Lagartense, a matriarca da empresa, Edilamar Carvalho,  expressou a sua gratidão ao povo sergipano, principalmente, aos lagartenses por fazerem parte da história desta grande loja.

Com sua arquitetura exuberante, a Casa Habyto foi pensada de família para família, foi o que expressou Tayrone, um dos administradores empresa, que participou de todas as etapas da construção do empreendimento.

O evento reuniu vários empresários e influenciadores do ramo de moda.

Publicidade
Publicidade
Previous
Next