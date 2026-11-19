Na tarde desta quinta-feira, 19 de Novembro, a guarnição GETAM 71 realizou uma ação que resultou na apreensão de entorpecentes e na condução de um casal por envolvimento com o tráfico ilícito de drogas, no Mercado Municipal de Lagarto.

A equipe foi acionada pelo Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) para averiguar uma denúncia de comercialização de drogas no local. Durante as diligências, os militares identificaram os dois indivíduos com características compatíveis com as informações repassadas.

Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos demonstraram nervosismo e tentaram se evadir rapidamente, sendo realizada a abordagem.

Durante os procedimentos de busca pessoal, foram apreendidas substâncias análogas à maconha, cocaína e crack, além de quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, os envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto para a adoção das medidas legais cabíveis.