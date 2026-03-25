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Casal morre após queda de 9º andar durante briga entre os dois

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Um homem e uma mulher, identificados como Washington Luís da Silva Matos e Ane Jaqueline Costa Santos Matos, morreram após caírem do 9º andar de um prédio localizado no Bairro Farolândia, em Aracaju, na noite dessa terça-feira (24). O caso ocorreu durante uma briga entre o casal e foi confirmado pela Polícia Militar.

De acordo com a PM, antes da queda, vizinhos tentaram entrar no imóvel para intervir na discussão. Durante a tentativa, os três foram atingidos por golpes de faca e deixaram o local para buscar socorro médico.

Após a saída dos vizinhos do apartamento, o casal caiu na área comum do condomínio. As circunstâncias que levaram à queda de ambos ainda não foram esclarecidas.

Com informações do G1 Sergipe

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