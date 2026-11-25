A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) manteve a condenação dos três ex-policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos, ocorrida durante uma abordagem policial em Umbaúba, no sul de Sergipe, em maio de 2022. Além de confirmar as condenações, o colegiado decidiu aumentar a pena de um dos acusados. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (25).

Com a decisão, ficaram mantidas as penas de reclusão de Paulo Rodolpho Lima Nascimento, fixada em 28 anos, e de Kleber Nascimento Freitas, de 23 anos, oito meses e 14 dias. Já a condenação de William de Barros Noia foi ampliada para 24 anos, oito meses e cinco dias, um ano nove dias a mais da inicial, após o acolhimento parcial de um recurso do Ministério Público Federal (MPF), que apontou a maior reprovabilidade da conduta do ex-agente.

julgamento no tribunal analisou recursos apresentados tanto pelo MPF quanto pelas defesas contra a sentença do Tribunal do Júri da 7ª Vara Federal de Sergipe, proferida em dezembro de 2024. Na ocasião, Paulo Rodolpho foi condenado por homicídio triplamente qualificado, enquanto William e Kleber foram sentenciados por tortura com resultado morte.

Ao negar os pedidos das defesas, a Quinta Turma rejeitou as alegações de nulidade do processo e afastou a tese de estrito cumprimento do dever legal, destacando que o uso da força policial deve obedecer aos critérios de necessidade e proporcionalidade previstos na legislação e em tratados de direitos humanos.