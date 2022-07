A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou no expediente da última segunda-feira, 4, o horário da partida entre Lagarto x Atlético de Alagoinhas pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

O conforto foi transferido das 15 horas para 17 horas. A solicitação da alteração foi um pedido da diretoria do clube mandante. O duelo será no próximo sábado (09/07), no estádio Paulo Barreto de Menezes, em Lagarto na região centro-sul de Sergipe.

Fonte: FSF-SE