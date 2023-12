CCJ da Câmara aprova PL que reconhece Lagarto como a Capital Nacional da Vaquejada

Na última quarta-feira, 20, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3324/2019, de autoria do deputado federal Fábio Reis (PSD), que concede a Lagarto o título de Capital Nacional de Vaquejada. Com a medida, o texto segue para análise do Senado Federal.

Segundo o autor da proposta, o deputado federal Fábio Reis, o texto “faz justiça” à cultura da população lagartense, o que foi endossado pela relatora da proposta, deputada Katarina Feitosa (PSD).

“Esse projeto demonstra o quanto a vaquejada, apesar de ser um esporte polêmico, por questões ligadas à causa animal, em Lagarto tudo é feito como a lei determina. Lagarto tem dois dos maiores parques do mundo, um deles é todo coberto, tem o maior banco genético de quarto de milha do país, e é um esporte que é cultura e tradição do povo sertanejo, especialmente do povo de Lagarto”, comentou Katarina.

A deputada Katarina também agradeceu aos parlamentares por terem aprovado o PL de Fábio Reis, porque – em suas palavras – a vaquejada também é uma grande geradora de empregos. “A vaquejada gera emprego, gera renda, sempre com muito respeito a causa animal”, enfatizou a parlamentar sergipana.

Cabe destacar que em junho deste ano, a proposta foi aprovada na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Relembre clicando aqui.